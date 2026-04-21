المحافظ هيجيلك.. مبادرة لخلق قنوات تواصل مباشر مع المواطنين في دمياط

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مع عدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتى تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم.

وقد جاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ومحمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

استمع الدكتور حسام الدين فوزى إلى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء، وقام بتسليم شهادات بيان صلاحية لعدد من المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .

وأكدت محافظة دمياط مجددًا على أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه وسرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.