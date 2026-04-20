ميناء دمياط يستقبل 15سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29547 طن تشمل 8200 طن يوريا و 3550 طن علف بنجر و 8014 طن جبس معبأ و 1250 طن ملح معبأ و 8533 طن بضائع متنوعة .

كما أشار إلى أن قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62003 طن تشمل : 18559 طن قمح و 1194 طن خشب زان و 2100 طن خردة و 8700 طن ذرة و 14000 طن فول صويا و 1900 طن زيت طعام و 15550 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4275 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87866 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23153 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5333 حركة.