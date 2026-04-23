ارتفاع جماعي للعملات العربية أمام الجنيه.. الريال السعودي يقترب من 14 جنيهًا والدينار الكويتي يتجاوز 171 جنيهًا



شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، موجة ارتفاع جديدة داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على العملات الخليجية، خاصة الريال السعودي مع اقتراب موسم الحج، والدينار الكويتي الذي واصل تصدره قائمة أغلى العملات العربية سعرًا.

وتصدر الدينار الكويتي المشهد مسجلًا أعلى المستويات بين العملات العربية، بعدما واصل صعوده ليكسر حاجز 171 جنيهًا للبيع في بنك الكويت الوطني، في حين سجل في البنك المركزي المصري 169.47 جنيه للشراء و169.97 جنيه للبيع، بينما استقر سعر البيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 169.90 جنيه، بما يعكس ارتفاعًا واضحًا مقارنة بمستويات مطلع الأسبوع.



وفي السياق ذاته، استمر الريال السعودي في رحلة الصعود، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، بعدما كان عند مستوى 13.82 جنيه للبيع خلال الأيام الماضية، فيما سجل مصرف إتش إس بي سي أعلى سعر شراء عند 13.85 جنيه، بينما اقترب سعر البيع في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني من مستوى 14 جنيهًا، ليسجل 13.89 جنيه و14.01 جنيه على التوالي، في ظل زيادة الطلب على العملة السعودية.



أما الدرهم الإماراتي، فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ في البنك المركزي المصري 14.14 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14.31 جنيه، في مؤشر يعكس استمرار التحركات الصعودية للعملات العربية الأساسية وسط ترقب الأسواق لمزيد من التغيرات خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار العملات العربية اليوم كالتالي:

• الدينار الكويتي – البنك المركزي المصري: 169.47 جنيه للشراء – 169.97 جنيه للبيع

• الدينار الكويتي – البنك الأهلي المصري: 169.90 جنيه للبيع

• الدينار الكويتي – بنك مصر: 169.90 جنيه للبيع

• الدينار الكويتي – بنك الكويت الوطني (NBK): أكثر من 171 جنيهًا للبيع

• الريال السعودي – البنك الأهلي المصري: 13.80 جنيه للشراء – 13.88 جنيه للبيع

• الريال السعودي – مصرف إتش إس بي سي (HSBC): 13.85 جنيه أعلى سعر شراء

• الريال السعودي – بنك قناة السويس: 13.89 جنيه للبيع

• الريال السعودي – بنك الكويت الوطني (NBK): 14.01 جنيه للبيع

• الدرهم الإماراتي – البنك المركزي المصري: 14.14 جنيه للشراء – 14.18 جنيه للبيع

• الدرهم الإماراتي – البنك الأهلي المصري: 14.13 جنيه للشراء – 14.17 جنيه للبيع

• الدرهم الإماراتي – بنك مصر: 14.13 جنيه للشراء – 14.17 جنيه للبيع

• الدرهم الإماراتي – بنك الكويت الوطني (NBK): 14.31 جنيه للبيع