قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
اقتصاد

بنسبة 89%.. انخفاض قيمة تعويضات التأمين التجاري خلال يناير الماضي

علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجعا كبيرا في قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 411 مليون جنيه  خلال شهر يناير 2026 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025،بهبوط 89.4 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 550.5%، لتسجل 3.380 مليار جنيه  خلال شهر يناير 2026 مقارنة 519 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

إجمالي التعويضات

وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2026 حصل “صدى البلد” علي نسخة منها، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 3.790 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقارنة 2.3 مليار جنيه  خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 27%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

فيما ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 1.4 %، لتسجل 2.050 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة 2.020 مليار جنيه في يناير 2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

 ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

هيئة الرقابة المالية التعويضات شركات التأمين التأمين التجاري التأمين التكافلي

