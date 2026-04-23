حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية.. ماذا يفعل المأموم؟
ذا جارديان: توسيع إسرائيل للخط الأصفر يثير شكوك حول اتفاق وقف إطلاق النار
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أبريل 2026
استشهاد شاب فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال غزة
في مهمة رسمية.. إيطاليا تستعد لإرسال 4 سفن إلى مضيق هرمز
حسنات ملهاش عدد.. دعاء تتسابق عليه الملائكة في الصلاة لكتابة أجره
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر بعد قرار المالية
حملة توعوية لـ«هيئة الاستعلامات» لنشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين
ارتفاع أسعار النفط 4 % وسط مخاوف بشأن قطع الهدنة بين واشنطن وطهران
7 ملايين جنيه.. الأهلي يسدد أول أقساط صفقة عمرو الجزار
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح زيزو ومشاورات بتأجيل الإعلان لنهاية الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر بعد قرار المالية .. تصدر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة؛ مع تزايد عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف، في خطوة تستهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع أعياد الإخوة المسيحيين، وهو ما جعل هذا الملف من أبرز الموضوعات التي تشغل الموظفين في الوقت الحالي.

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، ليبدأ اعتبارًا من يوم 19 أبريل بدلًا من 24 من الشهر ذاته، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموظفين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية في توقيت مناسب، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع مناسبات دينية واجتماعية مهمة.

واقرأ أيضًا:

صرف مرتبات شهر مارس 2026

ويُعد قرار التبكير من القرارات التي تلقى اهتمامًا واسعًا من العاملين في مختلف قطاعات الدولة، حيث يتيح لهم مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المعيشية خلال هذه الفترة، ويعكس توجهًا نحو مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين.

تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2026

تُصرف مرتبات شهر أبريل 2026 وفق القيم الحالية المعمول بها دون أي زيادات جديدة، حيث من المقرر تطبيق الزيادة المرتقبة بداية من يوليو 2026، وهو ما يعني استمرار العمل بهيكل الأجور الحالي خلال هذا الشهر.

موعد صرف مرتبات فبراير2026

وجاءت قيم المرتبات حسب الدرجات الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة 13.800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.800 جنيه.

مدير عام أو ما يعادلها 10.300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9.800 جنيه.

الدرجة الثانية 8.500 جنيه.

الدرجة الثالثة 8.000 جنيه.

الدرجة الرابعة 7.300 جنيه.

الدرجة الخامسة 7.100 جنيه.

الدرجة السادسة 7.100 جنيه.

منافذ صرف مرتبات أبريل 2026

وفرت الجهات المختصة مجموعة متنوعة من الوسائل التي تتيح للموظفين صرف مرتباتهم بسهولة ويسر، بما يضمن تقليل التكدس وتسهيل عملية الحصول على المستحقات المالية، وتشمل هذه المنافذ ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

كما يمكن صرف المرتبات من خلال مقار العمل التابعة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، فضلًا عن استخدام كارت ميزة الذي يتيح خدمات مالية متعددة للعاملين.

أهمية تبكير صرف المرتبات للموظفين

يسهم قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026 في تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الموظفين، خاصة في ظل التزامات المعيشة المتزايدة، كما يمنحهم فرصة أفضل لتنظيم نفقاتهم وتلبية احتياجات أسرهم في توقيت مناسب.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وتعزيز الاستقرار المالي لديهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل والإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية.

زيادة المرتبات المرتقبة في يوليو 2026

من المنتظر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من شهر يوليو 2026، وهو ما يترقبه العاملون في الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الدخول ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطط الحكومة لدعم الفئات العاملة، وتحقيق قدر من التوازن بين الأجور ومتطلبات المعيشة، بما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

يعكس ارتفاع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات أبريل 2026 مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين، حيث يمثل المرتب المصدر الرئيسي للدخل لدى شريحة واسعة من العاملين، وهو ما يجعل أي تغيير في موعد الصرف محل اهتمام ومتابعة دقيقة.

كما يحرص الموظفون على متابعة القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشكل مستمر، لمعرفة كل ما يتعلق بمواعيد الصرف وقيم المرتبات وأي مستجدات قد تطرأ على هذا الملف الحيوي.

مرتبات أبريل موعد صرف مرتبات أبريل موعد صرف مرتبات أبريل 2026 مرتبات شهر أبريل مصر تبكير صرف المرتبات 2026 قيمة مرتبات أبريل 2026 زيادة المرتبات يوليو 2026 متى صرف مرتبات أبريل أماكن صرف المرتبات جدول المرتبات في مصر صرف المرتبات وزارة المالية مرتبات الحكومة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

بالصور

مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد