الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تقريران بمرتبة ضعيف.. ماذا يحدث للموظف بعدها بالقانون؟

قانون العمل
محمد الشعراوي

عند حصول الموظف على تقريري أداء سنويين بمرتبة “ضعيف”، يتم عرض حالته على لجنة الموارد البشرية لدراسة نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بدلا من فصله مباشرة وذلك حسبما ورد بقانون العمل الجديد.

وتنص المادة (27) على أن يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة “ضعيف”، على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية «إن وجدت»، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

ونصت المادة «28» من قانون الخدمة المدنية على أن: تنتهي، لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدَّم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.

الموارد البشرية قانون العمل قانون العمل الجديد الموظف

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

