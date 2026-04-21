وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف حاتم، بمناسبة فوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد بمدينة إسطنبول التركية.

يُعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا يُجسد الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية، خاصة بعد تحقيق الدكتور أشرف حاتم فوزًا كاسحًا بحصوله على 77 صوتًا مقابل 23 صوتًا لمنافسه، وهو ما يعكس التقدير الدولي لخبراته الواسعة في إدارة وتطوير المنظومة الصحية.

و يمثل هذا الفوز تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة للدكتور أشرف حاتم، الذي شغل مناصب قيادية بارزة في القطاع الصحي، إلى جانب دوره التشريعي الفاعل في مجلس النواب، بما أسهم في دعم تطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للدكتور أشرف حاتم بالتوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ودعم مسيرة العمل الصحي على المستويين الوطني والدولي.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف حاتم شغل العديد من المناصب القيادية، فقد تولى منصب وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب السابق، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية، والمستشار الأسبق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة الأسبق.