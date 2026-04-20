الإشراف العام
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمير رومانيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع صاحب السمو الأمير رادو أمير رومانيا، بحضور السفيرة أوليفيا تودريان، سفيرة رومانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الممتدة مع رومانيا، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، مشيرًا إلى الدعم السياسي القوي الذي يدفع حاليًا جهود تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة التزام الوزارة بتدويل التعليم العالي من خلال الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في تطوير التعليم.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تعزيز منظومة الجامعات، لافتًا إلى الدور المحوري للجامعات في تقديم تعليم عالي الجودة ودفع الابتكار من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات تكنولوجية عملية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد صاحب السمو الأمير رادو بعمق العلاقات المصرية الرومانية، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد مرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أعرب عن اهتمامه بتوسيع التعاون مع الجامعات المصرية وخلق فرص جديدة للشراكات الأكاديمية وتنقل الباحثين.

كما أكد الأمير رادو التزام رومانيا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية من خلال اتفاقيات تعاون مستقبلية وتوسيع الشراكات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الرومانية والبروفيسور سورين كيمبيانو، رئيس مجلس رؤساء الجامعات الرومانية، عن تقدير رومانيا لشراكتها القوية مع مصر، لا سيما في مجال التعليم العالي. وأكدّا استعداد رومانيا لتعميق التعاون الأكاديمي، مشيرين إلى ما تتمتع به مصر من قاعدة شبابية ديناميكية ودورها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا.

كما تناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والرومانية، بما في ذلك تبادل الزيارات الأكاديمية، والبرامج المشتركة، والدرجات العلمية المزدوجة، والمنح الدراسية، ومبادرات التبادل الطلابي.

وفي هذا السياق، أعلن الجانب الروماني عن تقديم 35 منحة دراسية للعام الأكاديمي 2026/2027، موزعة على برامج المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون المستدام بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الجهود المشتركة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر الاجتماع من الجانب الروماني، البروفيسور سورين كيمبيانو، رئيس مجلس رؤساء الجامعات الرومانية، و كلوديا نيكولاي، رئيسة وكالة الأنباء الوطنية الرومانية (AGERPRES)، وأدريان غامان، نائب رئيس البعثة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

