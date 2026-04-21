وزارة التعليم العالي تؤكد دعمها لثقافة الإبداع والابتكار في اليوم العالمي

في اليوم العالمي للإبداع والابتكار، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

وتحرص الوزارة على دعم الأفكار المبتكرة، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات الدولة، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المختلفة، وبناء بيئة محفزة للإبداع لدى الشباب.

كما تواصل الوزارة العمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات؛ لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع.