رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

أعلنت الحكومة رسميًا تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة 2026، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث تقرر تطبيق حزمة زيادات جديدة على الرواتب اعتبارًا من يوليو المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات الدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب مزايا خاصة لبعض القطاعات مثل التعليم والصحة.



ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، ما جعل الإعلان عن الزيادة محل اهتمام واسع من ملايين العاملين بالدولة.



موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة 2026

أكدت الحكومة أن زيادة المرتبات الجديدة سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو، بحيث يحصل الموظفون على الرواتب الجديدة متضمنة جميع العلاوات والزيادات التي تم الإعلان عنها.

ويمثل هذا التوقيت بداية تنفيذ واحدة من أكبر حزم الدعم المالي للعاملين خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة تستهدف التخفيف من آثار التضخم وتحسين مستويات الأجور.

رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة مع زيادات متدرجة لباقي الدرجات الوظيفية، بما يضمن تحسين الحد الأدنى للدخل لموظفي الدولة.

ويعد رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز القرارات التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا داخل الجهاز الإداري للدولة.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

جاء جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد التعديلات الأخيرة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14900 جنيه

الدرجة العالية: 12900 جنيه

مدير عام: 11400 جنيه

الدرجة الأولى: 10800 جنيه

الدرجة الثانية: 9500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 9100 جنيه

الدرجة الرابعة: 9300 جنيه

الدرجة الخامسة: 9100 جنيه

الدرجة السادسة: 8100 جنيه

وتعكس هذه الزيادات تحسنًا ملحوظًا في رواتب العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، ضمن خطة حكومية شاملة لرفع الأجور.



علاوات جديدة للعاملين بالدولة

تضمنت الزيادة الجديدة أيضًا العلاوة الدورية والخاصة للعاملين، وفقًا للنظام الوظيفي لكل موظف، حيث جاءت كالتالي:

- المخاطبون بقانون الخدمة المدنية:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي

- غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي

وتسهم هذه العلاوات في زيادة الرواتب الشهرية بشكل مباشر، بما ينعكس على إجمالي دخل الموظف.

زيادة الحافز الإضافي

أعلنت الحكومة أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع الموظفين، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًا ثابتًا يضاف إلى الراتب الشهري.

ويهدف هذا الحافز إلى:

دعم دخل العاملين

مواجهة أعباء المعيشة

تعزيز القدرة الشرائية للموظفين

زيادات خاصة للمعلمين

خصصت الحكومة زيادات إضافية للعاملين في قطاع التعليم، حيث تقرر:

حافز تدريس إضافي من 1000 إلى 1100 جنيه شهريًا

حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، تقديرًا لدورهم في العملية التعليمية.



دعم إضافي للقطاع الطبي

كما شملت الحزمة الجديدة زيادات للعاملين في القطاع الطبي، تضمنت:

زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في القطاع الصحي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة

تمثل هذه الحزمة الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين بالدولة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية و رفع مستوى المعيشة و تعزيز الاستقرار المالي للأسر وتحسين القدرة الشرائية.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات الاقتصادية واحتواء آثار التضخم على الموظفين.