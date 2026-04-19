الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احسب مرتبك بعد الزيادة .. جدول الحد الأدنى للأجور 2026

رفع الحد الأدنى للأجور2026
رفع الحد الأدنى للأجور2026
رشا عوني

يترقب موظفو الحكومة والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد زيادة المرتبات وتطبيق رفع الحد الحد الأدنى للأجور2026، وهو ما أعلنه وزير المالية رسمياً منذ أسابيع بعد قرار حكومي بتطبيق زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة لعام2026.

زيادة بقيمة 1000 جنيه

زيادة بقيمة 1000 جنيه

أكدت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.


كما تأتي ضمن إجراءات دعم تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم الحالية. هذا الموعد يضع العاملين أمام فرصة للاستعداد المالي وتوقع استلام الرواتب الجديدة بشكل منتظم.

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

 وأعلن وزير المالية أحمد أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. 

الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة


الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.


1100 زيادة للمعلمين

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، حيث أوضح أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

750 جنيه زيادة للقطاع الطبي

وأوضح أنه سيتم منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

مرتبات أبريل2026

وبدأت وزارة المالية اليوم صرف مرتبات شهر إبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع تبكير صرف متأخرات شهر مارس، واستمرار الصرف على مدار 5 أيام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

