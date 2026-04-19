الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية  اليوم 19 ابريل، ولمدة 5 أيام متصلة صرف مرتبات شهر إبريل 2026 ، لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

موعد صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر إبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد 19 إبريل 2026، مع تبكير صرف متأخرات شهر مارس، واستمرار الصرف على مدار 5 أيام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

زيادة المرتبات

وفقًا التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

مواعيد صرف مرتب شهر إبريل 2026

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر إبري اعتبارا من اليوم الأحد حتي الخميس الموافق 23 من إبريل الجاري.

المرتبات

الفئات التي ستصرف مرتب شهر إبريل 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين بقطاع الاعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
زيادة المرتبات

موعد صرف مرتبات ابريل 

وأكدت وزارة المالية، أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وتسعى وزارة المالية بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان بهدف «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة. 

زيادة المرتبات

و سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية حيث ستكون المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدني للأجور

وتبدأ وزارة المالية خلال 3 شهور مقبلة في إقرار الحد الأدني للاجور والذي يبدأ 8آلاف جنيه شهريا بخلاف علاوات دورية بنسبة 12% للعاملين بقانون الخدمة المدنية و 15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة بالإضافة لعلاوة استثنائية بقيمة 750 جنيهًا .

