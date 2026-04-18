صرف مرتبات أبريل 2026 يبدأ غدا رسميا بقرار التبكير .. تبدأ الحكومة غدًا الأحد 19 أبريل 2026 في صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد قرار رسمي بتبكير موعد الصرف، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتنظيم عمليات صرف الرواتب، خاصة مع تزايد الإقبال على ماكينات الصراف الآلي خلال فترات صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 ينطلق اعتبارًا من غد الأحد 19 أبريل، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي لكافة الجهات الحكومية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تقليل التكدس وضمان انسيابية حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون معوقات.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة تنظيمية تتبعها الدولة لضبط عملية صرف الرواتب شهريًا، بما يسهم في تقليل الضغط على البنية التحتية المالية، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على خدمات السحب النقدي.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2026

أتاحت الجهات المختصة عدة وسائل لصرف المرتبات، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لهم، حيث يمكن صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب مكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة التي أصبحت تلعب دورا متزايدا في تسهيل المعاملات المالية.

ويستطيع الموظفون الحصول على مرتباتهم فور إتاحتها في الحسابات البنكية، دون الالتزام بمواعيد محددة داخل كل جهة، وهو ما يعزز من سهولة الإجراءات ويقلل من التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.

أسباب تبكير صرف المرتبات

يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل ضمن جهود وزارة المالية لتنظيم عمليات الصرف وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال الأيام الأولى من صرف الرواتب، حيث تشهد هذه الفترة عادة ازدحاما كبيرا، ما قد يعيق حصول بعض الموظفين على مستحقاتهم بسهولة.

ويسهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة توزيع السيولة داخل السوق، بالإضافة إلى دعم استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، بما يحقق قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع الرواتب الشهرية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 يوليو 2026، على أن تظهر هذه الزيادة فعليا في مرتبات شهر يوليو، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مستويات المعيشة.

ويعد هذا التوجه جزءا من خطة أوسع تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على التوازن المالي.

الحد الأدنى لمرتبات أبريل 2026 حسب الدرجات الوظيفية

حددت الجهات المعنية مستويات الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه.

كما يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها على 10.300 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9.800 جنيه، بينما تصل مرتبات الدرجة الثانية أو ما يعادلها إلى 8.500 جنيه.

أما موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها فيحصلون على 8000 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 7300 جنيه، في حين يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 7100 جنيه، وكذلك الدرجة السادسة التي تسجل 7100 جنيه.

تنظيم صرف المرتبات ودوره في تسهيل الخدمات

يعكس تبكير صرف المرتبات واتباع نظام الصرف التدريجي حرص الجهات الحكومية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وتوفير بيئة أكثر تنظيما للحصول على المستحقات المالية، بما يواكب التطورات في نظم الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.

كما يسهم هذا التنظيم في تقليل التكدسات داخل أماكن الصرف، وتحسين تجربة المستخدمين، خاصة مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية التي أصبحت خيارا رئيسيا لدى قطاع كبير من الموظفين.