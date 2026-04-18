الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أحمد سعد ومدين يحتلان المرتبة الأولى على يوتيوب بأغنية أنا مش فاهمني

احمد سعد ومدين
احمد سعد ومدين
تقى الجيزاوي

استطاع الملحن مدين تحقيق نجاح كبير بتعاونه مع الفنان أحمد سعد للمرة الثالثة، في أغنية "أنا مش فاهمني"، واحتلا المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب، بمجرد طرحها منذ ثلاثة أيام فقط.

كما حرص مدين على تقديم أغنية درامية مميزة، حيث يعتبرها من أقرب الأغاني لقلبه في مشواره، ومن أهم المحطات التي جمعته بأحمد سعد أيضًا، وعكفا على صناعتها بكل حب وإتقان.

وتعاون مدين في الأغنية مع الشاعر أحمد عيسى الذي غزل بكلماته روح الأمل في مستقبل أفضل، وقام توما بتوزيعها والميكس، بالإضافة إلى أن الماستر للمهندس هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: 
أنا مش فاهمني 
جوايا مليون ألف حاجة ملخبطني
أوقات بشوفني قد كل الدنيا 
وأوقات كتيرة بستخبى جوا مني 
أنا مش فاهمني 
إزاي بعاند كل حاجة ومش هاممني 
الناس تشوفني يقولوا عايش أهو بيضحك
مع إن الضحكو بتبقى طالعة غصب عني 
أنا متفهمش وما اتحكيش
وحياتي رحلة ما تتنسيش 
بع وبقوم كتير ولسه بردو بحب أعيش 
أنا جاي من تحت السنين .. طب واللي جنبي راحوا فين 
أنا قد أي حاجة وعمري ما اتكسرلي عين

*أعمال أحمد سعد والملحن مدين*

حققت ثنائية أحمد سعد ومدين نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، في ألبوم "حبيبنا"، حيث لحّن مدين الأغنية الرئيسية للألبوم، هذا إلى جانب تعاونهما أيضًا في أغنية "إتك إتك"، ويعكفا خلال الفترة الحالية، على تقديم مفاجأة رابعة تدهش الجمهور قريبًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته

الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «من مقاصد الشريعة – حفظ النفس»

لحفظ النفس.. الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد