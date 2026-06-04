اتحاد الكرة الطائرة يحدد مواعيد القيد للموسم الجديد 2026-2027

يستعد الاتحاد المصري للكرة الطائرة لفتح باب القيد وتسجيل اللاعبين لمختلف الدرجات والمراحل السنية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المحلي 2026-2027، وذلك وفق جدول زمني محدد يهدف إلى تنظيم عملية التسجيل وتسهيل إجراءات الأندية.

مواعيد قيد فرق الدرجة الأولى

أعلن الاتحاد أن فترة قيد لاعبي فرق الدرجة الأولى للرجال والسيدات ستنطلق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن تستمر حتى الثاني من أغسطس 2026، بما يتيح للأندية فرصة إنهاء قوائمها استعدادًا للموسم الجديد.

تسجيل قطاع الناشئين

وفيما يتعلق بقطاع الناشئين، قرر الاتحاد فتح باب التسجيل لفئات تحت 15 و17 و19 عامًا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 يوليو 2026، وذلك لضمان الانتهاء المبكر من إجراءات القيد الخاصة بالمراحل السنية المختلفة.

قيد البراعم والأشبال

كما حدد الاتحاد فترة تسجيل لاعبي قطاع البراعم والأشبال لتبدأ في 15 يوليو 2026 وتستمر حتى 2 أغسطس من العام نفسه، ضمن خطة متكاملة لتنظيم مسابقات المراحل العمرية المختلفة.

منظومة احترافية لتطوير اللعبة

وعلى جانب آخر، يواصل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، وبالتعاون مع الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، العمل وفق استراتيجية احترافية تستهدف تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من المتابعين والعاملين داخل منظومة الكرة الطائرة خلال الفترة الأخيرة.

تحذير رسمي بشأن البطولات والمعسكرات

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا شدد فيه على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية قبل تنظيم أو المشاركة في أي بطولات أو مباريات أو معسكرات تدريبية داخل مصر أو خارجها.

وأكد الاتحاد أنه الجهة الوحيدة المختصة بمنح هذه الموافقات وفقًا للوائح والقوانين المحلية والدولية، مشيرًا إلى حظر المشاركة في أي فعاليات بشكل فردي أو جماعي دون تصريح كتابي رسمي.

عقوبات للمخالفين

وأوضح البيان أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض الأطراف المعنية لعقوبات تأديبية تصل إلى الإيقاف أو الشطب، مع إمكانية عرض الأمر على الجمعية العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار وتنظيم منظومة الكرة الطائرة المصرية.