أيسل نديم نجمة طائرة الزمالك سيدات تعلن رحيلها عن الفريق

أعلنت أيسل نديم نجمه فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك رحيلها من صفوف الفريق.

و كتبت أيسل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :"إلى جمهور نادي الزمالك العظيم، اليوم أكتب لكم واحدة من أصعب لحظات حياتي.. لحظة الوداع."

واضافت :" بعد سنوات مليئة بالتحديات والذكريات والانتصارات, حان الوقت لإعلان نهاية رحلتي مع نادي الزمالك, رحلة كانت كالحلم الجميل, لكن ككل الأشياء الجميلة لا تدوم، وتبقى الذكريات في القلوب للأبد”

وتابعت :" لقد حان وقت الرحيل عن نادي الزمالك.. رحيل لم أكن أتمنى أن يأتي الآن، لكنه بات أمرًا حتميًا لا مفر منه.

واضافت :"8 سنوات مرت داخل هذا الكيان العظيم، فخورة فيها بكل لحظة، سعيت خلالها دائمًا لأن أكون على قدر اسم الزمالك وتاريخه الكبير.