كأس العالم.. شوبير يطرح سؤالا هاما للجماهير

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا للجماهير بشأن بطل كأس العالم 2026 وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:توقعاتك... من سيكون بطل كأس العالم 2026؟؟



ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المواجهة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل ضربة البداية في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

وتأتي المباراة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني للفراعنة، من أجل الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في المونديال.