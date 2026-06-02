روبيو: نحن في مرحلة تفاوض مع إيران على الكثير من النقاط

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران ما زالت تمتلك عددا كبيرا من المسيرات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال روبيو:" إيران عملت على بناء ترسانة صاروخية لاستخدامها لحماية برنامجها النووي".

وأضاف روبيو: الدرع التقليدي لإيران تآكل بشكل كبير، ونحن في مرحلة تفاوض مع إيران على الكثير من النقاط".

وتابع روبيو: "هناك احتمال بأن تكون إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها في المحادثات".

وأكمل روبيو: إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي".