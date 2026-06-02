الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمم إفريقيا للناشئين.. مشوار مميز لـ منتخب مصر الوطني تحت 17 عامًا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد2009 تحت القيادة الفنية لحسين عبداللطيف فوزا مستحقا على المنتخب المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في المغرب لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للناشئين حيث قدم مشوارًا مميزًا بالبطولة.

وحصد منتخب الفراعنة للناشئين برونزية أمم إفريقيا ليعيد أمجاد منتخب الناشئين محققا لقب جديد في هذة المرحلة السنية منذ تتويج منتخب مصر الوطني للناشئين لقب البطولة عام 1997.

مشوار مثير في البطولة

واستهل منتخب مصر الوطني للناشئين مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا للناشئين بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا قبل أن يحققوا الفوز على تونس بهدفين لهدف وخسروا أمام المغرب بهدفين مقابل هدف ليحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ويتأهل رسميا لكأس العالم تحت 17 عام إلى جانب المنتخب المغربي ويواصلوا مشوارهم نحو ربع ونصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للناشئين.

واكتسح منتخب الفراعنة للناشئين نظيره كوت ديفوار في ربع النهائي بالبطولة برباعية مقابل هدف قبل أن يخسر من تنزانيا في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 0-0.

هدفي المنتخب المصري في شباك المغرب

سجل محمد السيد الهدف الأول للفراعنة في الشوط الأول ثم لحق به أحمد بشير وخطف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين وحصد المركز الثالث ليتوج ببرونزية بطولة أمم إفريقيا للناشئين.

وكان منتخب مصر قد ودع الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام تنزانيا بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 0-0 بينما ودع المنتخب المغربي الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف دون رد.


