نيوزيلندا تفرض حظر سفر على مستوطنيين إسرائيليين

قررت الحكومة النيوزيلندية، معاقبة إسرائيل على أعمالها التي تسمح فيها للمتطرفين بالقيام بما يحلو لهم أمام أصحاب الأرض الفلسطينيين.

وقد فرضت الحكومة النيوزيلندية، حظرًا للسفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، مثلما فعلت دول كأستراليا ودول بالاتحاد الأوروبي على رأسها إسبانيا.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إن العقوبات تستهدف أفراداً متهمين بالمشاركة النشطة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك من خلال ممارسة العنف.

أضاف بيترز في بيان: إن تصرفات هؤلاء الأفراد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع المنطقة إلى مزيد من التأزم.

وتابع: هذا الإجراء يستهدف ثلاثة أفراد أدى استخدامهم للعنف وعمليات التهجير التي مارسوها إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.