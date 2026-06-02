الإشراف العام
أخبار العالم

أمريكا تسعى لتوسيع نطاق انتشار أسلحتها النووية في أوروبا

الولايات المتحدة تناقش إمكانية نشر أسلحة نووية
محمد على

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم "الثلاثاء" أن الولايات المتحدة تناقش إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين، إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا انفتاحاً على عمليات نشر إضافية تتجاوز الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة (DCA)، القادرة على شن ضربات نووية.

وذكر التقرير أن الدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق، مهتمة باستضافة قواعد الدفاع الجوي المحتملة، مضيفاً أن المناقشات جارية في  الناتو.

وصرح رئيس قسم السياسات في البنتاجون، إلبريدج كولبي، في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أسلحتها النووية لحماية أعضاء الناتو، حتى مع تولي الحلفاء الأوروبيين زمام المبادرة في استخدام القوات التقليدية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من مساعديه، الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على جيوشهم واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع التقليدي.

