خلال لقائه مع قناة كورية.. وزير الخارجية يستعرض تطورات غزة والسودان ولبنان وجهود الإصلاح الاقتصادي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً على قناة Arirang الكورية خلال زيارته إلى سول، تناول فيه التطور في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما استعرض محددات الموقف المصري إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة الداعم لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران. كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والسودان، ولبنان، والقرن الأفريقي. شهد اللقاء تناول وزير الخارجية تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، داعياً الشركات الكورية للاستثمار في مصر.