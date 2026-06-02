وزير الخارجية لأعضاء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية: نعتز بدوركم

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى العاصمة الكورية سول.

جاء ذلك بحضور السفير حازم زكي سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية.





أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في كوريا الجنوبية في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

أكد الوزير أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية وسفراء لوطنهم في مختلف أنحاء العالم.

كما أشار إلى أن التواصل الدوري مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يأتي في إطار نهج ثابت تنتهجه وزارة الخارجية يهدف إلى تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات القنصلية اللازمة لهم.

