قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"
مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
وكالة إيرانية : الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على الحرب بلا هدف
مطالب بـ 10ملايين دولار .. كريم حسن شحاتة : الزمالك أمام كارثة تهدد مستقبل الفريق
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية
990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة
80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية
5 % من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة .. التفاصيل كاملة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% إلى 4530 دولارا للأونصة
لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تشدد حماية الأصول الرقمية لمنع انتقال التكنولوجيا والكفاءات للخارج

الصين تشدد حماية الأصول الرقمية لمنع انتقال التكنولوجيا والكفاءات للخارج
الصين تشدد حماية الأصول الرقمية لمنع انتقال التكنولوجيا والكفاءات للخارج
أ ش أ

وسّعت الصين قواعدها الخاصة بحماية الأسرار التجارية لتشمل البيانات والخوارزميات، في خطوة تعكس تصعيد بكين لجهودها الرامية إلى منع تسرب التكنولوجيا في ظل احتدام المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ودخلت “لوائح حماية الأسرار التجارية” حيز التنفيذ امس الاثنين، لتصبح المرة الأولى التي يوفر فيها القانون الصيني حماية للأصول الرقمية مثل البيانات والخوارزميات باعتبارها أسرارًا تجارية مملوكة، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية.

وتمثل هذه الخطوة، الصادرة عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، أحدث إجراء تتخذه بكين لحماية التقنيات التي تُعد من الركائز الجديدة للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتتضمن اللوائح متطلبات أمنية صارمة للعمل عن بُعد والتعاونات المؤسسية العابرة للحدود. وأصبحت الشركات مطالبة بتطبيق تدابير حماية تشمل تقييد الوصول إلى الملفات بحسب المستوى الوظيفي للموظفين، وإخفاء المعلومات الحساسة، وتتبع أنشطة المستخدمين.

كما تستهدف القواعد الجديدة انتهاكات الأسرار التجارية التي تُرتكب خارج البلاد، لكنها لم توضح آليات تنفيذ هذه الأحكام.

وأشادت صحيفة "الشعب" اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، بالإجراءات الجديدة باعتبارها مواكبة للعصر الرقمي.

وذكرت الصحيفة في مقال نُشر الأسبوع الماضي: “مع التطور العميق للاقتصاد الرقمي، أصبحت الأصول الرقمية مثل البيانات والخوارزميات وبرامج الحاسوب والشفرة البرمجية أسرارًا تجارية أساسية للشركات”.

وأضافت أن عمليات الاختراق الإلكتروني وجمع البيانات عن بُعد أصبحت تشكل تهديدًا متكررًا للأسرار التجارية للشركات.

وبالتزامن مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، أطلقت هيئة تنظيم السوق حملة رقابية تستمر شهرًا كاملًا اعتبارًا من يوم الإثنين، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وتعهدت الهيئة بمكافحة ما وصفته بـ”استقطاب الموظفين بشكل ضار”، إضافة إلى الموظفين الذين ينتقلون إلى وظائف جديدة حاملين معهم أسرارًا تجارية.

ويؤكد هذا التحرك القانوني توجه بكين الأوسع نحو إحكام السيطرة على الابتكار المحلي مع صعود الصين في سلاسل القيمة العالمية.

كما أصدر مجلس الدولة قواعد منفصلة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات الخارجية.

وتحظر هذه القواعد على المستثمرين المحليين نقل السلع أو التكنولوجيا أو البيانات الخاضعة للقيود إلى الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما تُمنع الشركات من تقديم تدريبات تقنية تسهّل عمليات التصدير الخارجي لهذه التقنيات أو البيانات.

وتبدي بكين قلقًا متزايدًا إزاء فقدان التكنولوجيا والكفاءات البشرية إلى الخارج.

وفي أبريل، أمرت السلطات الصينية شركة ميتا بلاتفورمز بالتراجع عن صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 2 مليار دولار، أي ما يعادل 7.9 مليار رينجيت ماليزي، على شركة مانوس الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيلي، والتي تأسست في الصين قبل أن تنقل مقرها إلى سنغافورة.

كما تفرض الصين قيودًا على السفر إلى الخارج لكبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي العاملين في شركات خاصة مثل علي بابا جروب وديب سيك، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج الامريكية.

حماية الأسرار التجارية البيانات والخوارزميات منع تسرب التكنولوجيا الإدارة الحكومية لتنظيم السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

وائل جمعة

لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

الدكتور خالد عبدالغفار

تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025 .. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء»

النشرة القومية للتوظيف

4504 فرص عمل في 14 محافظة خلال يونيو.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بالشريحة الموحدة.. تركيب 3 ملايين عداد كودي بنهاية العام

بالصور

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد