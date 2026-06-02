صندوق مكافحة الإدمان: 2694 اتصالًا خلال أيام العيد من متعاطين وأسرهم لطلب العلاج

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تلقي الخط الساخن للصندوق أكثر من 2694 مكالمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من متعاطين وأفراد أسرهم، للاستفسار عن برامج العلاج والحصول على الخدمات الدوائية اللازمة للتعافي من الإدمان.

وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحملات التوعوية التي نفذها الصندوق في المساجد والحدائق العامة وعدد من الأماكن والتجمعات المختلفة أسهمت في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان، وشجعت العديد من المرضى على طلب العلاج وبدء رحلة التعافي.

وأشار إلى أن الصندوق يواصل جهوده في نشر التوعية المجتمعية، إلى جانب تقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا لمرضى الإدمان، فضلاً عن توفير الدعم والإرشاد للأسر لمساعدتها في التعامل مع الأبناء المتعاطين وتشجيعهم على الإقلاع عن المخدرات.

وأكد المتحدث الرسمي أن منظومة علاج الإدمان شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق من 12 مركزًا عام 2014 إلى 35 مركزًا حاليًا موزعة على 20 محافظة، وتقدم خدماتها العلاجية والتأهيلية بالمجان وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.