الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قناة السويس تواصل الإنجازات.. أسامة ربيع: 40 مليون مركبة عبرت محاور قناة السويس في 7 سنوات.. والقاطرات الجديدة بأسطول الهيئة إنتاج مصري 100%

محمد الغزاوى

تواصل هيئة قناة السويس ترسيخ مكانتها كأحد أبرز أذرع التنمية في مصر، ليس فقط باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا، وإنما كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

وفي إطار هذا الدور المتنامي، شهدت محافظة بورسعيد افتتاح "كوبري النصر العائم 2" كأحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الهيئة الحافل بالمشروعات التنموية. 

 افتتاح كوبري النصر العائم 2

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، فعاليات افتتاح الكوبري الجديد للربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، والربان محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد كبير من المسئولين.

وشملت مراسم الفعالية إزاحة الستار عن جدارية الافتتاح، تلاها القيام بجولة تفقدية للكوبري العائم وعمل تجربة تحميل  بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام للتأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه.

هدية جديدة لمدن القناة

ويُعد الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ويبعد مسافة 170 متراً عن كوبري النصر العائم 1، ويُساهم في زيادة السيولة المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مركبة يومياً للكوبريين معًا، ويسمح الكوبري الجديد بعبور سيارات النقل بحمولة 100طن للسيارة الواحدة، بما يزيد عن حمولة كوبري النصر العائم 1 الذي يسمح بعبور سيارات النقل بحمولة 70 طنًا للسيارة الواحدة.

يبلغ الطول الإجمالي للكوبري العائم الجديد 428 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ووزنه  3000 طن حديد، ويتكون من 5 بنتونات معدنية من بينهم بنتون ثابت جهة بورسعيد وآخر ثابت جهة بورفؤاد بالإضافة إلى عدد 3 بنتونات معدنية متحركة يتم فتحهم معًا فى اتجاه الجنوب وفقاً لمتطلبات حركة الملاحة بالقناة.

وَالكوبري العائم الجديد من تصميم قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، وراعى تصميمه معايير الاستدامة البيئية حيث تم تجهيز إضاءة الكوبري للعمل بالخلايا الشمسية.

 مليون ساعة عمل و1000 عامل ومهندس

استغرقت أعمال بناء الجزء المعدني للكوبري ثمانية أشهر بما يعادل مليون ساعة عمل، واشترك في أعمال البناء 1000 عامل ومهندس، وتم تنفيذه بواسطة هيئة قناة السويس من خلال ترسانات وشركات الهيئة التابعة وبالتعاون مع تحالف ضم عدد من الشركات والترسانات الوطنية، وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية، وطبقًا لمتطلبات هيئة الإشراف الفرنسية BUREAU VERITAS.

ونجحت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس والمقاول الرئيسي للمشروع بتنفيذ الأعمال المدنية والبحرية في وقت قياسي خلال شهرين فقط.

طفرة غير مسبوقة في محاور عبور قناة السويس

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن محاور العبور عبر القناة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال شبكة متكاملة تضم 26 محور من بينها  6 محاور عبر 6 أنفاق أسفل القناة، و 9 محاور لمعديات المركبات والأفراد، و 9محاور لسلسلة الكباري العائمة التي تربط ضفتي القناة بمدن القناة الثلاث بالإضافة إلى كوبري الفردان وكوبري السلام.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن التقارير التشغيلية وإحصائيات العبور سجلت عبور 40 مليون مركبة بالمحاور المختلفة عبر القناة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2026.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع "كوبري النصر العائم 2" يعد نقلة نوعية ستساهم في دعم الخطط التنموية  بمحافظة بورسعيد حيث يلبي مُتطلبات التوسعات العمرانية والمشروعات المستقبلية ويُساهم في زيادة السيولة المرورية وتخفيف التكدس خلال أوقات الذروة،  مُثمنًا جهود كافة المشاركين بالمشروع من مختلف إدارات الهيئة لإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وفي وقت قياسي.

قناة السويس تواصل الإنجازات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تضع في صدارة أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين بمدن القناة في مختلف المجالات انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي، لافتًا في هذا الصدد إلى بدء الدراسات الخاصة بمشروع كوبري أهل بورفؤاد ليكون هدية قناة السويس لشعب المدينة الباسلة وحلاً جذريًا لمشكلة التكدس.

وحول جهود توطين الصناعة البحرية بترسانات وشركات الهيئة، أوضح الفريق ربيع أن ترسانة بورسعيد البحرية بدأت في مشروع بناء 10 قاطرات بقوة شد 80 طنًا مُخصصة للتصدير، فضلاً عن الاستعداد لبناء 50 سفينة صيد بطول 25مترًا، وذلك بالتوازي مع القيام بعمليات صيانة نوعية لعدد من السفن على الحوض العائم "فخر القناة" لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من المقرر استقبال الترسانة لعدد 4 سفن من أسطول الخط الملاحي MSC خلال الفترة المُقبلة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أصبحت تحقق اكتفاءً ذاتيًا من احتياجاتها وذلك عبر توطين صناعة الوحدات البحرية بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد، لافتاً في هذا الصدد إلى أن كافة القاطرات الجديدة بأسطول الهيئة  هي إنتاج مصري 100%.

وحرص رئيس الهيئة على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه و رعايته الكريمة لكافة مشروعات البنية التحتية وما تشهده منطقة القناة وسيناء من تنمية وعمران، متعهدا ببذل كافة الجهد لاستكمال مسيرة التنمية بمدن القناة.

تعزيز الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد

من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بافتتاح كوبرى النصر العائم 2 الذي يعد تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروع يعد إضافة مهمة سيكون لها بالغ الأثر نحو تعزيز الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتيسير حركة المواطنين والبضائع بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والتنموي بالمحافظة.

واشار محافظ بورسعيد أن هذا المشروع الحيوي يعد نتاجَا للجهود المخلصة لهيئة قناة السويس ضمن دورها المجتمعي والتنموي بمدن القناة الثلاث، مؤكدا أن محافظة بورسعيد ستظل نموذجًا يحتذى به في التطوير بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة بما يحقق حياة أفضل للمواطنين ويعزز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي ولوجيستي هام.

واختتم محافظ بورسعيد كلمته بتوجيه التحية والشكر لكافة قيادات الهيئة والعاملين بالمشروع، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي لتحقيق مزيدًا من النجاحات والإنجازات.

