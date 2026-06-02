قرار عاجل من النيابة ضد المنقذ ومستأجر حمام السباحة في واقعة غرق شاب ببسيون

أصدر رئيس نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم قرارا بالحبس المنقذ والمستاجر حمام السباحة بنادي اتحاد بسيون 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قرار عاجل من النيابة



كان حمام السباحة بنادي اتحاد بسيون بمحافظة الغربية شهد واقعة تعرض شاب للغرق، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهاية أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الواقعة

وكشفت المعلومات الأولية، تعرض الشاب محمد الفخراني لحالة إغماء مفاجئة داخل المياه، عقب واقعة مزاح مع أحد الأطفال، ما أدى إلى سقوطه وفقدانه الوعي، قبل أن يتم إنقاذه على الفور بواسطة أحد الأطباء المتواجدين، بمساعدة عدد من الحضور.

الدفع بسيارة إسعاف

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع حالياً للملاحظة، وسط دعوات واسعة من الأهالي بالشفاء العاجل.

في السياق ذاته، أشار شهود عيان إلى أن المنقذ المتواجد تحرك فور الإبلاغ عن الواقعة، وشارك في جهود الإنقاذ، مؤكدين أن مسألة تحديد الأعداد داخل الحمام ليست من اختصاصه المباشر.

تحقيق من الشباب والرياضة

من جانبه، أكد مصدر بمديرية الشباب والرياضة بالغربية بناءا علي توجيهات اللواء حسين حنفي وكيل الوزارة أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.