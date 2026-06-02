أحمد شوبير يهاجم منتقدي منتخب مصر : لو مش هتدعم اقفل بوقك واسكت

أكد الإعلامي أحمد شوبير أهمية مساندة منتخب مصر خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، مطالبًا الجماهير والإعلام بالابتعاد عن الانتقادات والتركيز على دعم الفريق الوطني في هذه المرحلة المهمة.



وقال شوبير إن العديد من الدول تحتفل بتأهل منتخباتها إلى المونديال وتوفر كل سبل الدعم لها، مستشهدًا بما حدث في الأردن، مؤكدًا أن منتخب مصر يستحق المساندة الكاملة بعيدًا عن أي خلافات أو انتماءات

وأضاف أن فكرة الدعم أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المنتخب يمثل جميع المصريين، ولذلك يجب الالتفاف حوله ومؤازرته بدلًا من الانشغال بالهجوم والانتقادات التي قد تؤثر على الأجواء المحيطة بالفريق.

وشدد شوبير على أن من لا يرغب في دعم المنتخب فعليه على الأقل تجنب إثارة الجدل والفتن، مطالبًا بترك تقييم التجربة إلى ما بعد انتهاء البطولة، حتى يحصل المنتخب والجهاز الفني على فرصة كاملة للتركيز وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كأس العالم.