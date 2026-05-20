نصف مليون جنيه تكلفة طائرة بطولة الدوري

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصري عن تكاليف الطائرة الهليكوبتر الناقلة لدرع بطولة الدوري المصري.

وحسب المصدر، فإن تكاليف نقل درع الدوري عبر طائرة هليكوبتر تصل إلى نصف مليون جنيه.

وتنتظر الطائرة حسم أحد الفرق الثلاثة المتصارعة على اللقب حسم هوية الفائز بالبطولة وسط حظوظ كبيرة للغاية لصالح الزمالك.

ويفوز الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري حال حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، وأيضا في حال التعادل دون النظر لنتائج المنافسين.

فيما تعد الخسارة فرصة لبيراميدز لاقتناص اللقب حال فوزه على سموحة في نفس التوقيت، بينما ينتظر الأهلي سقوط الزمالك وبيراميدز ليحقق اللقب.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري كالتالي:

المصري x الأهلي - 8 مساءً.

بيراميدز x سموحة - 8 مساءً.

الزمالك x سيراميكا كيلوباترا - 8 مساءً.