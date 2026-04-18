المرتب مش مكفي .. حلول واقعية للنجاة في 2026 وسط ارتفاع الأسعار

مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في 2026، أصبحت عبارة المرتب مش مكفي واقع يومي يعيشه ملايين المواطنين، بين زيادة أسعار السلع الأساسية، وفواتير الخدمات، ومتطلبات الحياة، يجد كثيرون أنفسهم في سباق دائم مع المصاريف دون الوصول إلى توازن مالي حقيقي.

حلول واقعية للنجاة في 2026 وسط ارتفاع الأسعار

وفي هذا السياق، أكد خبراء الاقتصاد وإدارة الأموال وبالأخص خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المشكلة لم تعد فقط في قيمة الدخل، بل في طريقة التعامل معه، ويقدمون مجموعة من الحلول الواقعية التي تساعد على التكيف مع الظروف الحالية وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

لماذا لم يعد المرتب يكفي؟

يرجع المختصون هذا الأمر إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر

زيادة تكاليف الخدمات مثل الكهرباء والإنترنت

الاعتماد على الشراء غير المخطط

غياب ثقافة الادخار لدى كثير من الأسر

هذه العوامل تجعل أي دخل ثابت يبدو غير كافٍ، حتى مع غياب الكماليات.

أول خطوة راقب فلوسك

ينصح الخبراء بأن تكون البداية من معرفة أين يذهب المال، تسجيل المصروفات اليومية يساعد على اكتشاف تسريبات غير ملحوظة مثل:

طلبات الأكل الجاهز

المشتريات العشوائية

الاشتراكات غير المستخدمة

مجرد الوعي بهذه التفاصيل يمكن أن يوفر جزءًا مهمًا من الدخل.

قاعدة 50-30-20 بشكل مبسط

تُعد هذه القاعدة من أشهر طرق تنظيم الميزانية:

50% للاحتياجات الأساسية أكل، سكن، فواتير

30% للرغبات خروج، تسوق

20% للادخار أو الطوارئ

ورغم صعوبة تطبيقها حرفيًا في ظل الظروف الحالية، يمكن تعديلها بما يتناسب مع الدخل، مع الحفاظ على فكرة التوازن.

ازاي تزود دخلك بدون رأس مال؟

في 2026، لم يعد الاعتماد على وظيفة واحدة كافيًا. وهناك طرق بسيطة يمكن أن تساعد في زيادة الدخل، مثل:

العمل عن بُعد في مجالات الكتابة أو إدخال البيانات

بيع منتجات منزلية مثل الأكل أو الإكسسوارات

استغلال المهارات الشخصية مثل التدريس أو التصميم

التسويق عبر الإنترنت بالعمولة

هذه الحلول لا تحتاج إلى رأس مال كبير، لكنها تحتاج إلى التزام واستمرارية.

وفر من غير ما تحس

التوفير لا يعني الحرمان، بل إدارة ذكية للموارد. ومن الطرق الفعالة:

تقليل طلبات الأكل من الخارج

شراء الاحتياجات الأساسية فقط

الاستفادة من العروض والخصومات

تقليل استهلاك الكهرباء والمياه

خطوات بسيطة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا مع الوقت.

أخطاء مالية شائعة

يحذر الخبراء من بعض السلوكيات التي تزيد الأزمة، مثل:

الشراء بالتقسيط دون حساب

الاعتماد على الديون لتغطية المصاريف

الإنفاق العاطفي عند الشعور بالضغط

تجاهل الادخار تمامًا

هذه الأخطاء قد تؤدي إلى دائرة مالية مغلقة يصعب الخروج منها.

هل الحل في المرتب أم في التفكير؟

يرى مختصون أن زيادة الدخل مهمة، لكنها ليست الحل الوحيد. فطريقة التفكير المالي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار، من خلال: