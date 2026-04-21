احسب مرتبك بعد تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لزيادة الرواتب يوليو 2026

خلال الـ3 شهور المقبلة تبدأ الحكومة في اعتماد زيادات الحد الأدني للأجور لكل العاملين بالدولة بزيادة تبلغ 21% عن العام المالي الجاري؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوي معيشة المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية الإقليمية الراهنة.

وفقًا لما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ والتي تضمنت رفع مخصصات زيادة الحد الأدني للاجور بخلاف إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية و المزايا العينية الأخري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بمعدل زيادة كسر حاجز الـ100 مليار جنيه.

بالتوازي مع تلك الاجراءات؛ تعكف وزارة المالية باعتبارها جهة تنفيذ ومتابعة الموازنة العامة صرفًا ورقابة؛ والتي تتضمن إقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بتكلفة على الموازنة العامة تبلغ 100 مليار جنيه زيادة.

ووفقًا لما كشفته ملامح بيانات الموازنة الجديدة التي تتضمن تمويل زيادة الأجور والمرتبات بنمو يبلغ 21% عن العام المالي الجاري، فإن الموازنة تتحمل تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه .

وتتضمن تلك التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا .

يصل متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدني للأجور و تفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية؛ بنحو يتراوح بين 1100 حتي 1200 جنيهًا على الأقل وقد تتجاوز تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلي.

كيف تحسب مرتبك

مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيهًا .

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

درجة مدير عام أو ما يعادلها:12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.