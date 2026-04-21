قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

احسب مرتبك بعد تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لزيادة الرواتب يوليو 2026

الحد الادني للاجور
محمد يحيي

خلال الـ3 شهور المقبلة تبدأ الحكومة في اعتماد زيادات الحد الأدني للأجور لكل العاملين بالدولة بزيادة تبلغ 21% عن العام المالي الجاري؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوي معيشة المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية الإقليمية الراهنة.

وفقًا لما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ والتي تضمنت رفع مخصصات زيادة الحد الأدني للاجور بخلاف إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية و المزايا العينية الأخري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بمعدل زيادة كسر حاجز الـ100 مليار جنيه.

مرتبات شهر أبريل 2026

بالتوازي مع تلك الاجراءات؛ تعكف وزارة المالية باعتبارها جهة تنفيذ ومتابعة الموازنة العامة صرفًا ورقابة؛ والتي تتضمن إقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بتكلفة على الموازنة العامة تبلغ 100 مليار جنيه زيادة.

ووفقًا لما كشفته ملامح بيانات الموازنة الجديدة التي تتضمن تمويل زيادة الأجور والمرتبات بنمو يبلغ 21% عن العام المالي الجاري، فإن الموازنة تتحمل تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه .

وتتضمن تلك التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا .

زيادة مرتقبة .. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة هذا الموعد

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل زيادة المرتبات اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحسب الدرجات الوظيفية.

يصل متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدني للأجور و تفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية؛ بنحو يتراوح بين 1100 حتي 1200 جنيهًا على الأقل وقد تتجاوز تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلي.

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

كيف تحسب مرتبك 

مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.

الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيهًا .

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة  والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

درجة مدير عام أو ما يعادلها:12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

الذباب

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

بالصور

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد