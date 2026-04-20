دكتورة بطب عين شمس تعلن العفو عن ضياء العوضي بعد وفاته
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 بالمدارس..اليوم
جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لا يقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد نسبة النفقة| تفاصيل

عبد الرحمن سرحان

يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من جانب حزب العدل رؤية متكاملة لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية، عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتقليل النزاعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور.

نسبة ملزمة للنفقة ودور للصندوق

وينص المشروع على ألا تقل النفقة المقررة عن 25% من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حدًا أدنى من الحماية الاقتصادية للزوجة أو المطلقة والأبناء. كما يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” سداد الفارق في حال تعثر الزوج عن الوفاء بالالتزامات المالية، بما يمنع تضرر الأسرة من الأزمات الاقتصادية.

صندوق دعم ورعاية الأسرة

ويستهدف الصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال:

دعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه

مساندة المطلقة التي لا عائل لها ولا تمتلك مصدر دخل ثابت

ضمان مسكن وجوبي للمطلقة حال استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق

تقليل النزاعات وتسريع التقاضي

وفي إطار الحد من النزاعات الأسرية، يتضمن المشروع آليات واضحة لتسريع التقاضي، تشمل:

تفعيل مكاتب التسوية كمرحلة أولى لحل النزاعات وديًا

تطبيق نظام “وحدة الملف” لتجميع القضايا الأسرية في مسار واحد

تحديد مدد زمنية للفصل في النزاعات، بما يحقق العدالة الناجزة

الحضانة ومصلحة الطفل

ويقر المشروع خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار “المصلحة الفضلى للطفل”، بما يراعي الظروف الخاصة بكل حالة.

تنظيم الاصطحاب بعقوبات رادعة

كما يضع المشروع ضوابط واضحة لتنظيم “الاصطحاب”، سواء بالتراضي عبر مكاتب التسوية أو بحكم قضائي يحدد المدة والضوابط.
وتتولى جهة مختصة، بالتعاون مع شرطة الأسرة، تنفيذ أحكام التسليم والاستلام.

وينص المشروع على توقيع عقوبات رادعة في حال الامتناع عن تسليم الطفل، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، مع منح الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال المخالفة.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد