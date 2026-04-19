تحاليل شاملة قبل الزواج.. برلمانية تقترح إجراءً جديدا بشأن الأحوال الشخصية

أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج، مشيرةً إلى أن الإدمان مرض مزمن، وطالبت بمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج، موضحةً أنه إذا خضع للعلاج ثم عاد للإدمان مرة أخرى، فمن حق الزوجة طلب الطلاق.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأب يُمثل البيئة الداعمة للأبناء، وأن تعاطيه للمواد المخدرة قد يدفع الأبناء إلى الإدمان أو السير في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن القانون قد يمنح المدمن فرصة واحدة للعلاج، لكن في حال الإصرار على الإدمان، يحق للزوجة طلب الطلاق، نظرًا لما تتعرض له من ضرر.

وأكدت أنها تطالب بإجراء تحاليل شاملة للزوجين قبل الزواج، إلى جانب اختبارات نفسية للتأكد من عدم معاناة أي منهما من مشكلات نفسية، وكذلك إجراء فحوصات الإنجاب لمعرفة ما إذا كان هناك ما يمنع الإنجاب.

وفيما يتعلق بتحليل المواد المخدرة، أوضحت أنه يجب أن يُجرى بشكل مفاجئ،ولا يشترط أن يكون التحليل قبل الزواج فقط، فقد يتجه الزوج للإدمان بعد الزواج.