قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نائبة: لا مشروع رسمي لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.. والحوار المجتمعي مستمر

قانون الأحوال الشخصية
رحمة سمير

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى البرلمان بشكل رسمي حتى الآن، مشيرة إلى أن ما يدور حاليًا هو “حراك مجتمعي واسع” يتضمن مناقشات واجتهادات وجلسات استماع، دون وجود صيغة نهائية معتمدة.

وأوضحت “إيرين” خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباحك مصري، أن تباين الآراء حول القانون أمر طبيعي وصحي، في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفئات المختلفة، حيث يميل البعض للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بينما يركز آخرون على حقوق الآباء، إلى جانب أطراف تهتم بتطبيق الجوانب الدينية والتشريعية.

وشددت النائبة على أن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم أي تشريع جديد هو “تغليب مصلحة الطفل”، باعتباره الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية، موضحة أن أي قرارات مثل خفض سن الحضانة أو تنظيم الاستضافة يجب أن تُدرس من منظور تأثيرها النفسي والاجتماعي على الطفل قبل أي اعتبارات أخرى.

وأضافت إيرين سعيد، أن مناقشة القانون لن تقتصر على الحكومة أو البرلمان فقط، بل ستشمل حوارًا مجتمعيًا موسعًا يضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن الفئات المختلفة، إلى جانب مراعاة الأطر الدينية المنظمة لقضايا الزواج والطلاق، سواء في الشريعة الإسلامية أو المسيحية.

وأشارت إلى أن البرلمان لا يبدأ من الصفر، بل يستند إلى المناقشات والدراسات السابقة التي طُرحت خلال السنوات الماضية، مع تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، خاصة التطورات التكنولوجية وآليات التنفيذ الجديدة.

وفيما يتعلق بتوقيت صدور القانون، أكدت النائبة أن هناك رغبة حقيقية في إنجازه، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية، لكنها شددت على أن “خروج قانون متوازن—even لو تأخر—أفضل من إصدار قانون سريع يخلق أزمات جديدة”.

واختتمت إيرين سعيد، تصريحها بالتأكيد على أن المناقشات لا تزال في مرحلة الإعداد داخل الأحزاب واللجان، تمهيدًا لعرض مشروع متكامل فور الانتهاء منه، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المجتمع.

https://web.facebook.com/reel/933918832745560 

نائبة إيرين سعيد قانون الأحوال الشخصية الحوار المجتمعي البرلمان

