من داخل سياراتها.. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهرت دارين حداد في الصورة بـ إطلالة متميزة من داخل سياراتها، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلها معاها بوضع القلوب الحمراء.

دارين حداد هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر، بدأت مسيرتها الفنية في عام 2010، واكتسبت شهرة واسعة بمشاركتها في أعمال درامية وسينمائية بارزة.

أبرز المعلومات عنها:

البداية المهنية: عملت كمضيفة طيران لمدة 9 سنوات قبل أن تتجه للتمثيل.

الانطلاقة الفنية: انتقلت إلى مصر عام 2011، وكان ظهورها الأول القوي في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الفنان عادل إمام عام 2012.

الحياة الشخصية: احتفلت بزفافها في ديسمبر 2025 من رجل أعمال مصري يدعى إبراهيم الخشاب في حفل أقيم بمدينة دبي.

أهم أعمالها:

في الدراما: مسلسل "المداح 5 - أسطورة العهد" (2025) حيث جسدت شخصية "فحيح"، بالإضافة إلى مسلسلات "فيرتيجو"، "زي الورد"، "نصيبي وقسمتك"، و"سوق الحرير".

في السينما: شاركت في أفلام "الفيل الأزرق"، "حملة فريزر"، "علي بابا"، و"جروب الماميز".

أحدث النشاطات: انتهت مؤخراً (مارس 2026) من تصوير دورها "لاريسا" في مسلسل بعنوان "وننسى اللي كان".