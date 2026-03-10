رفقة زوجها.. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. تفاصيل

شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر خاصية الاستوري.

دارين حداد

وظهرت دارين حداد في الصورة رفقة زوجها بإطلالة رمضانية متميزة، نالت إعجاب متابعيها.

وتصدّرت الفنانة دارين حداد مؤشرات البحث على موقع «جوجل» ، عقب احتفالها بزفافها في أجواء هادئة وبعيدًا عن الأضواء.

وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة، واقتصر على حضور عدد من الأصدقاء والمقرّبين، حيث فضّلت دارين الاحتفال بهذه المناسبة بشكل بسيط وخاص، دون تغطية إعلامية أو ظهور لافت.

لاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تهنئتها وتمنّي السعادة لها، ما ساهم في تصدّر اسمها قوائم البحث والتريند.

يُذكر أن دارين حداد تحرص دائمًا على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، مكتفية بمشاركة جمهورها بأعمالها الفنية فقط.