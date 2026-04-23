قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ليلى علوي: أتمنى تجسيد شخصية أم فلسطينية في عمل فني

النجمة ليلي علوي
أوركيد سامي

 أعربت  النجمة  ليلى علوي عن رغبتها الكبيرة في تقديم عمل فني يجسد معاناة الأم الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة بقوة في وجدانها
كفنانة وإنسانة، وأنها تتمنى أن تترجم هذا الشعور إلى دور صادق ومؤثر على الشاشة.


وقالت ليلى علوي في تصريحات تلفزيونية خلال اللقاء إن الفن يلعب دورًا مهمًا في نقل معاناة الشعوب وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية، مشيرة إلى أن شخصية الأم الفلسطينية تحمل في طياتها قدرًا هائلًا من الألم والصمود والتضحية، وهو ما يجعلها من أكثر الشخصيات ثراءً على المستوى الدرامي.

وأضافت أن تقديم مثل هذا الدور يتطلب نصًا قويًا ورؤية إخراجية واعية قادرة على إيصال الرسالة دون مبالغة أو استغلال.


وأوضحت أن الدراما العربية بحاجة إلى مزيد من الأعمال التي تتناول القضايا الواقعية بعمق،   كما شددت على أن تجسيد معاناة الشعب الفلسطيني ليس مجرد عمل فني، بل مسؤولية أخلاقية تتطلب احترام الحقيقة والتاريخ.

وأشارت علوي إلى أنها تابعت العديد من الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية، لكنها ترى أن هناك مساحة أكبر لتقديم قصص إنسانية جديدة تركز على التفاصيل اليومية للأفراد، خاصة النساء والأمهات اللواتي يتحملن عبء الفقد والانتظار والخوف المستمر.

واختتمت  حديثها بالتأكيد على أنها منفتحة على أي مشروع جاد يطرح هذه الفكرة، معربة عن أملها في أن تتاح لها الفرصة قريبًا لتقديم هذا الدور، بما يليق بحجم القضية وأهميتها في الوجدان العربي.

ليلي علوي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

