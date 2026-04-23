جمعية الفيلم: القاهرة تعيش أسبوعًا سينمائيًا حيويًا بمركز الإبداع الفني

أكد شريف جاد، نائب رئيس جمعية الفيلم، أن الإقبال الجماهيري على عروض الدورة الـ52 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية المقامة في مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية كان ملحوظًا، رغم أن بعض الأفلام المشاركة سبق عرضها من قبل.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن الجمعية، في إطار اهتمامها بنشر الثقافة السينمائية، حرصت على تنظيم ندوات يومية عقب العروض بمشاركة صناع الأفلام وعدد من النقاد المتخصصين، وهو ما ساهم في جذب الجمهور وتشجيعه على الحضور والمناقشة والحوار المباشر مع صناع السينما.

وأضاف أن المهرجان يتضمن أيضًا استفتاءً يوميًا للجمهور لتقييم الأفلام واختيار أفضل عمل من وجهة نظر المشاهدين، بما يعزز مشاركة الجمهور في تقييم التجربة السينمائية.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات حولت القاهرة إلى حالة سينمائية نشطة خلال فترة المهرجان، من خلال عروض الأفلام والحوارات المفتوحة، مما أتاح تجربة ثقافية تفاعلية مميزة ضمن فعاليات جمعية الفيلم.