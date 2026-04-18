فن وثقافة

عرض «السادة الأفاضل» في مهرجان جمعية الفيلم اليوم .. وندوة خاصة لصناع العمل بعد العرض

تقى الجيزاوي

يشهد اليوم السبت عرض فيلم «السادة الأفاضل» للمخرج كريم الشناوي ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52، وذلك بحضور صناع العمل وجمهور المهرجان. 

ومن المقرر عرض الفيلم، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، على أن تُعقد عقب العرض ندوة خاصة مع صُنّاع العمل، يديرها الناقد السينمائي محمود عبود.

ويضم فيلم «السادة الأفاضل» نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.

وتُقام فعاليات الدورة الحالية من المهرجان تحت رئاسة المخرج محمد ياسين، وتضم لجنة التحكيم مجموعة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج عادل الأعصر، والمخرجة هالة خليل، والناقدة آمال عثمان، والشاعر والناقد الأمير أباظة، ومدير التصوير سامح سليم، وكاتب السيناريو ناصر عبد الرحمن، ومهندس الديكور محمود محسن.
ويشارك في الدورة الـ52 من المهرجان عدد من الأفلام التي تم اختيارها عبر استفتاء للنقاد وصُنّاع السينما، من بينها «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، «6 أيام»، «سيكو سيكو»، «دخل الربيع يضحك»، و«السادة الأفاضل».

مسؤولون إسرائيليون: نستعد لاحتمال انهيار مفاجئ لوقف إطلاق النار مع إيران

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

