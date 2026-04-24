قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي ATTO 8 و TI7 الجديدة.. بمدى يتخطى 1200 كم

صبري طلبه

تواصل شركة BYD تعزيز حضورها في أسواق السيارات العالمية عبر طرح جيل جديد من الطرازات الهجينة التي تجمع بين الأداء العالي واستهلاك الطاقة المنخفض.

ومن بين أبرز هذه الإصدارات تظهر السيارتان BYD ATTO 8 وBYD TI7، اللتان تنتميان إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، مع اعتماد منظومات دفع متطورة وبقدرات للمدى تتجاوز حاجز 1200 كيلومتر.

BYD TI7

أبعاد وتصميم بي واي دي ATTO 8 وTI7 

تعتمد BYD TI7 على هيكل خارجي كبير الحجم، حيث يقترب طولها من 5 أمتار، مع عرض يقارب 2 متر، وارتفاع يبلغ نحو 1.86 متر، إضافة إلى قاعدة عجلات تمتد إلى قرابة 2.92 متر، أما BYD ATTO 8 فتأتي بطول يتجاوز حاجز 5 أمتار أيضًا، مع تركيز واضح على توفير مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 1960 لتر عند طي المقاعد الخلفية، وبمساحة داخلية عائلية.

محركات بي واي دي ATTO 8 وTI7

تعتمد BYD TI7 على نظام دفع يجمع بين محرك احتراق داخلي توربيني سعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 154 حصان، إلى جانب منظومة كهربائية ترفع القوة الإجمالية إلى 483 حصان مع عزم دوران يبلغ 620 نيوتن متر.

وبهذه القدرات تحقق السيارة مدى سير يتجاوز 1200 كيلومتر بخزان وقود واحد مع شحنة كهربائية كاملة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 أو 7.9 ثانية، بينما تستطيع فئات الدفع الرباعي أن تحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية.

 بي واي دي ATTO 8

تقنية DM-i في ATTO 8 ومدى قيادة موسع

تعتمد BYD ATTO 8 على نظام DM-i الهجين الذي يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، يستطيع ضخ قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، هذا النظام يتيح مدى قيادة إجمالي يتجاوز 1000 كيلومتر.

تجهيزات بي واي دي ATTO 8 وTI7 

تتقاسم السيارتان مجموعة من التجهيزات الحديثة، وتشمل هذه التجهيزات شاشة ترفيه مركزية لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي وإضاءة داخلية محيطية. 

كما تأتي السيارة بمقاعد كهربائية التحكم، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا رؤية محيطية، وعلى صعيد الأمان، تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ومثبت سرعة.

