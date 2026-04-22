سيارة BYD الكهربائية تطيح بـ فورد رينجر وتخطف لقب الأقوى

تستعد شركة بي واي دي الصينية لإحداث زلزال في قطاع شاحنات البيك آب الرياضية، بعد أن كشفت عن طموحاتها لبناء منافس شرعي لشاحنة فورد رينجر رابتور الشهيرة.

وتستند الشركة في هذا التحدي إلى النجاح الكبير الذي حققه طراز "شارك 6" (Shark 6) في الأسواق العالمية، خاصة بعد الكشف عن نسخة "بيرفورمانس" المحدثة في أستراليا، والتي تفوقت بالفعل على "رابتور" من حيث القوة الحصانية الصافية بفضل منظومتها الهجينة المتطورة.

الاستعانة بخبرات الدفع الرباعي من علامة “فانغ تشنغ باو”

تخطط بي واي دي لسد الفجوة في الأداء على الطرق الوعرة من خلال استعارة تقنيات ومكونات من علامتها الفاخرة المتخصصة في الـ SUV القوية "فانغ تشنغ باو" (Fangchengbao).

ورغم أن النسخة الحالية من "شارك 6" تفتقر إلى بعض التجهيزات الميكانيكية مثل الأقفال التفاضلية المتوفرة في رابتور، إلا أن الشركة أكدت أن مخزونها من التقنيات قادر على تزويد الشاحنة بأنظمة تعليق هيدروليكية متطورة ومحركات كهربائية قوية تمنحها تفوقًا كاسحًا في التضاريس القاسية.

فورد في مواجهة منافس صيني لا يستهان به

بات على شركة فورد أن تشعر بالقلق الحقيقي في عام 2026، حيث أثبتت بي واي دي أن شاحنتها الهجينة القابلة للشحن (PHEV) لا تتفوق فقط في القوة، بل توفر أيضًا كفاءة في استهلاك الوقود وتسارعًا يضاهي السيارات الرياضية.

ومع اقتراب دمج تقنيات الطرق الوعرة الاحترافية في "شارك 6"، فإن الساحة ستكون مهيأة لصدام مباشر بين العراقة الأمريكية والتكنولوجيا الصينية المتسارعة، مما يعيد تشكيل خيارات العملاء في سوق الشاحنات عالية الأداء.