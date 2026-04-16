الكشف عن BYD سيليون 05 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

كشفت BYD عن أولى الصور الرسمية لطراز BYD Sealion 05 الجديد، تمهيدًا للكشف الكامل عنه خلال أيام من شهر أبريل 2026، ويأتي هذا الطراز ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد على تقنيات كهربائية وهجينة متطورة.

أبعاد BYD سيليون 05

ينتمي الطراز الجديد إلى فئة SUV المدمجة، حيث يبلغ طوله نحو 4.62 متر، مع عرض يصل إلى 1.86 متر وارتفاع يبلغ 1.63 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.77 متر، مع الاعتماد على جنوط رياضية، وإضاءة تعمل بتقنية LED.

محركات BYD سيليون 05

تعتمد سيارة بي واي دي على محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف، مع توفر خيارين من القوة، الخيار الأول يولد قدرة تصل إلى 200 كيلوواط، أي ما يعادل 268 حصانًا، بينما يرتفع الرقم في النسخة الأعلى إلى 240 كيلوواط أو 322 حصانًا.

وتقدم السيارة خيارًا هجينًا قابلًا للشحن مع منظومة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ينتج 74 كيلوواط، ومحرك كهربائي بقوة تصل إلى 120 كيلوواط.

سيارة BYD سيليون 05 ومدى السير

تأتي النسخة الهجينة بخيارين من البطاريات من نوع LFP، حيث تأتي الأولى بسعة 26.6 كيلوواط ساعة، بينما ترتفع في الخيار الثاني إلى 34.275 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه البطاريات مدى قيادة كهربائي يتراوح بين 220 و305 كيلومترات.

تجهيزات BYD سيليون 05

تم تزويد السيارة بي واي دي سيليون 05 بحزمة من الأنظمة التقنية التي تعزز من تجربة القيادة، حيث تعتمد على نظام التعليق DiSus-C ، إلى جانب نظام المساعدة على القيادة DiPilot 300، كما تضم إضاءة داخلية محيطية، ومقاعد أمامية كهربائية، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، وتوفر السيارة سقفًا بانوراميًا، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، وشاشة مركزية عائمة بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة BYD سيليون 05 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة عالميًا من 96 ألف يوان للفئة الأساسية، ما يعادل حوالي 13,900 دولار، وتصل إلى 126 ألف يوان للفئة الأعلى تجهيزًا، أي ما يقارب 18,300 دولار.