خلال الصيف.. محافظ مطروح يحظر سير التوك توك والتروسيكل في شارع الإسكندرية والكورنيش

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، قرارا بتنظيم سير مركبات التوك توك والتروسيكل (نقل الأفراد) في شارع الإسكندرية وكورنيش مدينة مرسى مطروح خلال موسم الصيف.

حظر التوك توك والتروسيكل

وقرر محافظ مطروح حظر سير مركبات التوك توك والتروسيكل (نقل الأفراد) في كل من “شارع الإسكندرية” و"كورنيش مدينة مرسى مطروح" خلال موسم الصيف، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 3 يونيو، وحتى 30 سبتمبر 2026؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والمصلحة العامة.

كما وجّه المحافظ، الجهات المختصة، ومركز ومدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع إدارة المرور؛لتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.