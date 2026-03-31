بتكنولوجيا هايبرد .. ماذا تقدم BYD سونج برو الجديدة؟

تعتبر بي واي دي سونج برو واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات، مع القدرات الفنية ضمن تقنية الهايبرد.

أبعاد وتصميم بي واي دي سونج برو

يبلغ طول بي واي دي سونج برو نحو 4.73 متر، مع عرض يصل إلى 1.86 متر وارتفاع يقارب 1.71 متر، هذه القياسات تضعها ضمن الفئة المتوسطة من السيارات متعددة الاستخدامات، كما ترتكز على عجلات بقياس 18 بوصة، ومصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED.

أداء ومحرك بي واي دي سونج برو

تعتمد سونج برو على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تقليدي وآخر كهربائي، ويأتي المحرك الأساسي بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 101 حصان، كما دعمت بمحرك كهربائي يوفر قوة تصل إلى 160 حصان، مع نظام دفع أمامي، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تجهيزات السيارة بي واي دي سونج برو

تقدم السيارة إمكانية السير لمسافة تصل إلى 115 كيلومترًا بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، وتزود بي واي دي سونج برو بمجموعة من الأنظمة التي تستهدف تحسين تجربة القيادة، حيث تشمل حساسات للركن في الأمام والخلف، إلى جانب نظام كاميرات محيطية يوفر رؤية بزاوية 360 درجة.

كما تدعم بي واي دي سونج برو خاصية الركن الذكي، ما يسهل التعامل مع المساحات الضيقة، وتشمل المقصورة تجهيزات أساسية مثل الوسائد الهوائية، ونظام تثبيت السرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما يتوفر نظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس يدعم الاتصال عبر البلوتوث.