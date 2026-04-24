مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته

خرج المطرب الشعبي مسلم عن صمته للرد على ما تم تداوله من اتهامات وجهتها له طليقته مؤخرًا، والتي ادعت فيها امتناعه عن دفع نفقة نجله، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه وهو يقضي وقتًا مع نجله ويحتضنه، على أنغام أغنيته “أقوى من الياقوت”، في رسالة اعتبرها متابعون ردًا غير مباشر على هذه الاتهامات.

ليخرج المطرب الشعبي مسلم مجددا، مؤكدا أنه يركز في عمله ولا ينشغل بما يقال على السوشيال ميديا.

وقال في فيديو عبر إنستجرام إنه يتعامل مع الأمور “قانونيًا”، نافياً الكثير مما يُتداول عنه، ومشدداً على أن كل شخص سيُحاسب أمام الله، وأنه لا يهتم برأي الناس أو ما يُنشر عنه.

وأضاف أنه لا يتكلم إلا في شغله ونجاحه، وأن أسرته تدعمه في هذه الفترة الصعبة، مشيرًا إلى موقف زوجته الحالية التي قال إنها وقفت بجانبه وتنازلت عن أشياء كثيرة لدعمه.

وتابع"ولو طلعت اللي معايا محدش هيبص في وشها تاني بس أنا عامل حساب لابني وهي كدا كدا كسفته باللي بتعمله.

واختتم: أنا مش هرد غير بالقانون وهاخد كل الإجراءات القانونية ضدها وضد كل اللي شهروا بيا.. وأنا سايب اللي يكتب يكتب.. أعدلوا من نفسكم الأول وبعدين اتكلموا عن الناس.. أنا ميشغلنيش كلام حد.. وحسب الله ونعم الوكيل في كل بني آدم ظلمني.

ازمة مسلم وطليقته

تصدرت أزمة المطرب مسلم وطليقته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما خرجت الأخيرة عن صمتها لتكشف تفاصيل بشأن خلافاتهما، متهمة إياه بالتقصير في حقوق ابنهما وعدم الالتزام بالإنفاق عليه، الأمر الذي وضعها في موقف صعب أمام متطلبات الحياة اليومية.



وظهرت طليقة مسلم في بث مباشر عبر تطبيق إنستجرام، حيث تحدثت بلهجة غاضبة ومليئة بالحزن عن معاناتها المستمرة، مؤكدة أنها غير قادرة على توفير مصاريف تعليم ابنها، قائلة إن الطفل لم يلتحق بالمدرسة منذ عامين بسبب غياب الدعم المادي من والده.

وأضافت أن والدها هو من يتحمل نفقات المعيشة بالكامل، متسائلة عن سبب تهرب المطرب من مسؤولياته تجاه ابنه، وموجهة له رسالة مباشرة تطالبه بتحمل واجباته.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحاتها، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع روايتها، وبين من طالب بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر المطرب قبل إصدار الأحكام، خاصة في ظل تكرار أزمات النجوم الشخصية على العلن، لا يعرف الجمهور الي الآن حقيقة الموضوع.



وعلى جانب آخر، يواصل مسلم نشاطه الفني، حيث طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "إيه يا حلوة"، بالتعاون مع الموزع الموسيقي كولبيكس، وظهر خلالها بشكل مختلف.

كما شهد العمل الظهور الأول لزوجته يارا تامر داخل عمل فني يشاركه بطولته. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وإنتاج سانج زوكش، وتحمل طابعًا رومانسيًا خفيفًا.

وتدور فكرة الأغنية حول قصة حب في بدايتها، حيث يقدم العمل حالة من المرح والمطاردة اللطيفة بين شابين، تعتمد على خفة الظل والدلع، قبل أن تتطور إلى تعبير صريح عن الإعجاب، من خلال شخصية شاب واثق يسعى لجذب انتباه فتاة بأسلوب جريء ومختلف.

ورغم النجاح الفني الذي يحققه مسلم في أعماله الأخيرة، فإن أزمته الشخصية الأخيرة أعادت الجدل حول حياته الخاصة، لتضعه مجددًا تحت الأضواء، ليس فقط بسبب فنه، ولكن أيضًا بسبب القضايا العائلية التي تثير اهتمام الجمهور.