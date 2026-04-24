احدهم إنتحل صفة ضابط.. القبض على 4 صناع محتوى بالوادى الجديد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بآداء مشهد تمثيلى ينتحل خلاله أحدهم صفة ضباط شرطة حال قيامه بإستيقاف إحدى السيارات وسؤال مستقليها عن تراخيص السيارة وبطاقات تحقيق الشخصية بالوادى الجديد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على صناعة المحتوى

(4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى الواقعة - هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحه خاصة بأحدهم بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.