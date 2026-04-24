قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تنتهي الحرب؟ البيت الأبيض يكشف عن انفراجة في المفاوضات مع إيران
اجتماع تشاوري ولقاءات ثنائية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من قبرص
رئيس جامعة العاصمة : المجمع الطبي إضافة استراتيجية للرعاية الصحية في مصر | خاص
ارتفاع أسعار السكر والشاي والزيوت .. وتراجع العدس والبيض اليوم
بقيادة جوميز .. الفتح يفوز على الخليج بهدف في الدوري السعودي
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد

يوتيوب TV
يوتيوب TV
احمد الشريف

تخيل أنك تشاهد مباراة كرة قدم وفي الوقت ذاته تتابع نشرة الأخبار، وربما مسلسلاً تعشقه، كل ذلك على شاشتك نفسها وفي اللحظة ذاتها. 

هذا بالضبط ما باتت تُتيحه خدمة يوتيوب TV لمشتركيها، بعد أن أطلقت تحديثاً جوهرياً طال انتظاره على ميزة Multiview، أي ميزة تقسيم الشاشة إلى أكثر من مشهد بث مباشر في وقت واحد.

ميزة كانت محدودة.. والآن تنفتح على كل شيء

ميزة Multiview ليست جديدة على يوتيوب TV، وكانت دائماً تُعدّ من أبرز ما تقدمه الخدمة، غير أنها كانت مُقيّدة بقنوات بعينها ولم يكن بإمكان المشترك حريّة الاختيار كما يشاء.

 فمنذ انطلاقها، اقتصرت Multiview في معظمها على البث الرياضي، وكانت تعمل فقط مع مجموعة محددة من القنوات.

وعدٌ من يناير.. يتحوّل اليوم إلى واقع

كانت يوتيوب قد أعلنت رسمياً في يناير الماضي أن ميزة Multiview ستصبح "قابلة للتخصيص الكامل"، بما يمنح المشاهدين حرية اختيار أي مجموعة من القنوات يريدونها، واليوم، بدأ هذا الوعد يتجسّد على أرض الواقع فعلاً.

ماذا يرى المشتركون الآن؟

لاحظ مشتركو يوتيوب TV على منصة Reddit أنهم باتوا قادرين على استخدام "جميع القنوات" داخل الميزة، مع أقسام مُرتّبة تحت مسمّيات واضحة مثل: "موصى به" و"رياضة" و"أخبار" و"أفلام" و"مسلسلات".

 وقد نشر بعض المستخدمين صوراً توضّح شكل الواجهة الجديدة التي تبدو أكثر تنظيماً وسهولة في التنقّل.

لم تصل للجميع بعد.. لكنها في الطريق

لا يبدو أن التحديث انتشر بشكل واسع لدى جميع المشتركين حتى الآن، لكنه ظهر بالفعل لعدد لا بأس به منهم.  فإن لم تجده على شاشتك بعد، فهو قادم قريباً.

كيف تستخدمها؟

الأمر بسيط جداً. يمكنك الوصول إلى Multiview بالضغط للأسفل على جهاز التحكم عن بُعد، ثم اختيار "Multiview"، وبعدها تبدأ باختيار المحتوى الحي الذي تريد إضافته إلى الشبكة. 

ما الذي يعنيه هذا للمشاهد؟

ببساطة، أصبحت تجربة المشاهدة على يوتيوب TV أشبه بغرفة عمليات يتحكّم فيها المشاهد بنفسه؛ يختار ما يريد، متى يريد، ويجمع بين الرياضة والأخبار والترفيه دون أن يضطر إلى التخلي عن أيٍّ منها. 

يعيد هذا التحديث رسم فكرة التلفزيون التقليدي من جديد، ويضع زمام التجربة في يد المشترك لا في يد الخوارزمية.

يوتيوب TV يوتيوب يزة Multiview منصة Reddit

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

