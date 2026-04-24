يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد

تخيل أنك تشاهد مباراة كرة قدم وفي الوقت ذاته تتابع نشرة الأخبار، وربما مسلسلاً تعشقه، كل ذلك على شاشتك نفسها وفي اللحظة ذاتها.

هذا بالضبط ما باتت تُتيحه خدمة يوتيوب TV لمشتركيها، بعد أن أطلقت تحديثاً جوهرياً طال انتظاره على ميزة Multiview، أي ميزة تقسيم الشاشة إلى أكثر من مشهد بث مباشر في وقت واحد.

ميزة كانت محدودة.. والآن تنفتح على كل شيء

ميزة Multiview ليست جديدة على يوتيوب TV، وكانت دائماً تُعدّ من أبرز ما تقدمه الخدمة، غير أنها كانت مُقيّدة بقنوات بعينها ولم يكن بإمكان المشترك حريّة الاختيار كما يشاء.

فمنذ انطلاقها، اقتصرت Multiview في معظمها على البث الرياضي، وكانت تعمل فقط مع مجموعة محددة من القنوات.

وعدٌ من يناير.. يتحوّل اليوم إلى واقع

كانت يوتيوب قد أعلنت رسمياً في يناير الماضي أن ميزة Multiview ستصبح "قابلة للتخصيص الكامل"، بما يمنح المشاهدين حرية اختيار أي مجموعة من القنوات يريدونها، واليوم، بدأ هذا الوعد يتجسّد على أرض الواقع فعلاً.

ماذا يرى المشتركون الآن؟

لاحظ مشتركو يوتيوب TV على منصة Reddit أنهم باتوا قادرين على استخدام "جميع القنوات" داخل الميزة، مع أقسام مُرتّبة تحت مسمّيات واضحة مثل: "موصى به" و"رياضة" و"أخبار" و"أفلام" و"مسلسلات".

وقد نشر بعض المستخدمين صوراً توضّح شكل الواجهة الجديدة التي تبدو أكثر تنظيماً وسهولة في التنقّل.

لم تصل للجميع بعد.. لكنها في الطريق

لا يبدو أن التحديث انتشر بشكل واسع لدى جميع المشتركين حتى الآن، لكنه ظهر بالفعل لعدد لا بأس به منهم. فإن لم تجده على شاشتك بعد، فهو قادم قريباً.

كيف تستخدمها؟

الأمر بسيط جداً. يمكنك الوصول إلى Multiview بالضغط للأسفل على جهاز التحكم عن بُعد، ثم اختيار "Multiview"، وبعدها تبدأ باختيار المحتوى الحي الذي تريد إضافته إلى الشبكة.

ما الذي يعنيه هذا للمشاهد؟

ببساطة، أصبحت تجربة المشاهدة على يوتيوب TV أشبه بغرفة عمليات يتحكّم فيها المشاهد بنفسه؛ يختار ما يريد، متى يريد، ويجمع بين الرياضة والأخبار والترفيه دون أن يضطر إلى التخلي عن أيٍّ منها.

يعيد هذا التحديث رسم فكرة التلفزيون التقليدي من جديد، ويضع زمام التجربة في يد المشترك لا في يد الخوارزمية.