يوتيوب بريميوم يرفع أسعار الاشتراك مجددا

أعلنت جوجل، مالكة منصة يوتيوب، عن زيادة جديدة في أسعار اشتراك YouTube Premium في الولايات المتحدة، في خطوة شملت أغلب الباقات المدفوعة للخدمة، وفق ما ذكرته مواقع تقنية مثل TechCrunch وZDNet وBusiness Insider.

وأوضحت التقارير أن هذه هي الزيادة الثانية منذ 2023، وأنها ستُطبق على المشتركين الجدد والحاليين، مع بدء ظهور الأسعار المحدّثة في فواتير شهر يونيو المقبل بعد إرسال إشعار مسبق للمستخدمين بالبريد الإلكتروني.

تفاصيل الأسعار الجديدة بعد الزيادة

كشف تقرير TechCrunch أن سعر باقة YouTube Premium الفردية ارتفع من 13.99 دولارًا شهريًا إلى 15.99 دولارًا، بزيادة قدرها دولاران شهريًا تُضاف على الفاتورة بداية من دورة الفوترة القادمة.

وأشار التقرير نفسه إلى أن الباقة العائلية هي الأكثر تأثرًا، حيث قفز سعرها من 22.99 دولارًا إلى 26.99 دولارًا شهريًا، أي بزيادة 4 دولارات على الأسر التي تشترك معًا في حساب واحد يضم حتى 5 أفراد.

وذكرت Business Insider وPCMag أن خطة الطلاب شهدت أيضًا زيادة من 7.99 دولارًا إلى 8.99 دولارًا شهريًا، بينما ارتفع سعر باقة Premium Lite – التي تكتفي بإزالة الإعلانات دون باقي المزايا – من 7.99 إلى 8.99 دولارًا.

تأثير الزيادة على المستخدمين الحاليين

أوضحت جوجل، بحسب ما نقلته TechCrunch وDroid‑Life، أن الزيادة ستُطبق على المشتركين الحاليين كذلك، لكن مع مهلة إشعار لا تقل عن 30 يومًا قبل احتساب السعر الجديد، حيث بدأت رسائل البريد الإلكتروني تصل بالفعل لبعض المستخدمين تتضمن التاريخ المحدد لتغيير السعر في حساب كل مشترك.

وأشارت التقارير إلى أن بعض الرسائل توضح للمستخدم أن التغيير سيظهر في «فاتورة 7 أو 8 يونيو 2026» حسب تاريخ التجديد، ما يمنح المشترك فرصة إلغاء الخدمة أو تعديل خطته قبل بدء التطبيق الفعلي.

مبررات يوتيوب لرفع الأسعار

ذكرت صحيفة Los Angeles Times وموقع Business Insider أن متحدثًا باسم يوتيوب برر هذه الزيادة بالرغبة في «مواصلة تقديم تجربة عالية الجودة تدعم صناع المحتوى والفنانين على المنصة»، في إشارة إلى أن جزءًا من عائدات الاشتراك يذهب لتمويل منظومة مشاركة الأرباح مع المبدعين.

وأكدت التقارير أن يوتيوب – مثل منصات بث أخرى – تواجه ضغوطًا لزيادة الإيرادات، في ظل ما يُعرف بظاهرة «التضخم في أسعار الخدمات الترفيهية المدفوعة» أو ما تسميه بعض التقارير Streamflation.

ما الذي يحصل عليه المشترك مقابل السعر الأعلى؟

أشارت تقارير TechCrunch وZDNet إلى أن باقة YouTube Premium ما زالت تقدم نفس المزايا الأساسية بعد الزيادة، وتشمل مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية مع إمكانية قفل الشاشة، وتحميل الفيديوهات للمشاهدة أوفلاين، إلى جانب تضمين اشتراك YouTube Music في الباقة الكاملة.

وفي المقابل، يحصل مشتركو YouTube Music فقط على مزايا إزالة الإعلانات عن الموسيقى، والتشغيل في الخلفية، وتحميل الأغاني، مع استمرار ظهور الإعلانات على الفيديوهات العادية لغير المشتركين في Premium الكامل.

توجه عام لرفع أسعار الخدمات المدفوعة

أكدت تقارير Forbes وPCMag أن خطوة يوتيوب تأتي في سياق أوسع لرفع أسعار الخدمات المدفوعة في قطاع البث الرقمي، بعد زيادات مماثلة من منصات مثل نتفليكس وديزني بلس وخدمات موسيقية أخرى.

وأشارت التحليلات إلى أن المستخدم النهائي بات يواجه عبئًا متزايدًا إذا أراد الاحتفاظ بعدة اشتراكات شهرية في الوقت نفسه، ما قد يدفع البعض إلى إعادة تقييم أولوياتهم بين الخدمات المختلفة أو مشاركة الباقات العائلية قدر الإمكان لتخفيف أثر الزيادات على ميزانية الأسرة.