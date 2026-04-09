تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزة جديدة.. Gemini يقدم اقتراحات نصية للصور على خرائطها

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث جديد لتطبيق الخرائط Google Maps يضيف ميزة اقتراح النصوص التلقائية للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي Gemini، إلى جانب مجموعة من التحسينات لتسهيل رفع المحتوى وتتبع نشاط المستخدمين على المنصة. 

يركز التحديث بشكل أكبر على طريقة مشاركة الصور والمراجعات، حيث يساعد Gemini الآن في إنشاء نصوص تلقائية بناء على الصور المرفوعة.

اقتراحات نصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سيقوم تطبيق خرائط جوجل باستخدام Gemini لاقتراح نصوص للصور التي يرفعها المستخدمون، عند اختيار الصور، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وإنشاء مسودة نصية استنادا إلى محتوى الصورة.

يمكن للمستخدم تعديل النص أو حذفه قبل النشر، ما يمنحه التحكم الكامل في الصياغة النهائية، تهدف هذه الميزة إلى تقليل الجهد المطلوب لوصف الأماكن، خصوصا للمستخدمين الذين يرفعون عدة صور أو مراجعات.

الميزة متاحة حاليا باللغة الإنجليزية على أجهزة iOS في الولايات المتحدة، ومن المتوقع توسيعها لتشمل مناطق إضافية وأجهزة أندرويد تدريجيا.

رفع الصور والفيديوهات بسهولة

إلى جانب النصوص التلقائية، يسهل التحديث رفع الصور والفيديوهات، إذا منح المستخدم التطبيق الوصول إلى مكتبة الوسائط على الجهاز، ستعرض علامة Contribute أحدث الصور والفيديوهات مباشرة داخل التطبيق.

يتيح هذا إزالة الحاجة لتصفح المعرض يدويا، ما يسرع عملية اختيار ورفع المحتوى، الميزة متاحة عالميا حاليا على أندرويد، وسيتم طرحها على iOS خلال الأشهر القادمة.

تتبع المساهمات

يحدث تطبيق خرائط جوجل أيضا طريقة عرض نشاط المستخدم على المنصة، ستعرض علامة Contribute الآن إجمالي النقاط المكتسبة، ما يسهل تتبع المساهمات بشكل عام.

كما ستظهر مستويات Local Guide بشكل أكثر وضوحا، مع شارات إنجاز محدثة تبرز أنواع النشاط المختلفة، مثل رفع الصور أو كتابة المراجعات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم جوجل مؤشرات ملف شخصي باللون الذهبي لتسهيل التعرف على المساهمين ذوي الخبرة عند تصفح المراجعات.

تطرح هذه التحديثات عالميا على أجهزة أندرويد وiOS وأيضا عبر سطح المكتب.

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيتامينات ومعادن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟

دينزا Z9GT تقتحم أوروبا.. شحن خارق وأداء فائق في فئة الفخامة الكهربائية

