جوجل تختبر ميزة نسخ تلقائي من أندرويد إلى الكمبيوتر بدون سحابة

كشفت تقارير عن أن جوجل تعمل حاليًا على تطوير ميزة نسخ احتياطي تلقائي (Automatic backup) تسمح بنقل صور وفيديوهات وملفات الصوت من هاتف أندرويد إلى جهاز الكمبيوتر مباشرة، بدون الاعتماد على تخزين سحابي مثل Google Photos أو Google Drive.

وتوضح Android Authority – استنادًا إلى تحليل (APK teardown) لتطبيق «Android Storage» أن الميزة ستتيح للمستخدم إعداد نسخة احتياطية دورية محلية Local على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو ربما أنظمة أخرى لاحقًا، بحيث تُنقل ملفات الوسائط تلقائيًا من الهاتف إلى الـPC عندما يكونان على نفس الشبكة.

كيف ستعمل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي؟

بحسب السطور البرمجية التي رُصدت داخل التطبيق، تحمل الميزة اسمًا أوليًا «Automatic backup» ضمن مكوّن مرتبط بخدمة Quick Share، ما يشير إلى أنها قد تعتمد على نفس البنية التي تستخدمها جوجل حاليًا لمشاركة الملفات لاسلكيًا بين أندرويد وكروم بوك/ويندوز.



الفكرة المتوقعة كالتالي، يثبّت المستخدم تطبيقًا أو أداة من جوجل على جهاز الكمبيوتر.

فيما يربط هاتفه بالكمبيوتر ضمن نفس حساب جوجل أو عبر رمز اقتران.

يحدد ما إذا كان يريد نسخ الصور والفيديوهات والملفات الصوتية تلقائيًا إلى مجلد معين على الـPC.

بعد الإعداد، يتولى أندرويد Storage مراقبة مكتبات الوسائط على الهاتف (مثل DCIM، Pictures، Movies، Music)، ونقل الملفات الجديدة إلى الكمبيوتر في الخلفية عندما يكون الجهازان متصلين بنفس شبكة Wi‑Fi ومستوفييْن لشروط معينة (مثل الشحن أو التوصيل بالكهرباء).​

بهذا الأسلوب، يحصل المستخدم على نسخة احتياطية ثانية «خارج السحابة»، ما يقلل من خطر ضياع الذكريات في حال امتلاء مساحة Google One أو تعطّل الاتصال بالإنترنت، ويخدم من يفضّلون الاحتفاظ ببياناتهم على قرص صلب محلي بدل الاعتماد على خوادم بعيدة.

ليست بديلًا عن النسخ السحابي.. بل مكمل له

تُذكّر Android Authority بأن أندرويد يمتلك بالفعل نظام نسخ احتياطي سحابي متكامل يشمل إعدادات الجهاز، وسجل المكالمات، والرسائل القصيرة، وبيانات بعض التطبيقات عبر Google One، إلى جانب نسخ صور Google Photos التلقائية. الميزة الجديدة تختلف في نقطتين أساسيتين:

تستهدف ملفات الوسائط خصوصًا (صور، فيديو، صوت)، لا إعدادات التطبيقات والنظام.

تنقل البيانات مباشرة إلى حاسوب شخصي بدل رفعها إلى السحابة.

هذا يجعلها أقرب في الفكرة إلى تطبيقات مثل Google Drive لسطح المكتب أو حلول خارجية مثل Syncthing، لكنها مدمجة أصلاً في النظام وواجهة أندرويد، ما يسهّل إعدادها على المستخدم العادي الذي لا يريد الغوص في إعدادات معقدة للتزامن اليدوي بين الهاتف والكمبيوتر.​​

ما الفائدة الحقيقية للمستخدم؟

ترى Android Authority أن هذه الخطوة قد تكون من أهم إضافات أندرويد في ملف النسخ الاحتياطي منذ سنوات، لعدة أسباب عملية:

حماية إضافية: حتى لو تم حذف ملف من الهاتف أو من السحابة بطريق الخطأ، تبقى هناك نسخة على الكمبيوتر.

توفير في استهلاك السعة: نسخ الفيديوهات بدقة 4K ومحفوظات تطبيقات مثل واتساب إلى السحابة قد يستهلك سريعًا مساحة Google One المدفوعة، بينما النسخ إلى قرص صلب محلي لا يكلّف شيئًا إضافيًا.

سرعة الاستعادة: عند تغيير الهاتف أو إعادة ضبط المصنع، يمكن نسخ مكتبة الصور والفيديوهات من الكمبيوتر إلى الجهاز الجديد عبر كابل أو Wi‑Fi بسرعة، بدل انتظار تحميل آلاف الملفات من الإنترنت.

كما أن الميزة تلبي طلبًا متكررًا من مستخدمي أندرويد الذين اشتكوا لسنوات من أن منظومة النسخ الاحتياطي في النظام لا تغطي «كل شيء» بالشكل المرغوب، وأن الاعتماد على السحابة وحدها غير كافٍ، سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية أو السرعة أو التكلفة.

ما زلنا في مرحلة التسريبات.. متى نراها رسميًا؟

من المهم التأكيد أن هذه الميزة لم تُعلن رسميًا بعد؛ فكل ما نعرفه حتى الآن يأتي من تحليل إصدار تجريبي لتطبيق Android Storage، وسطور وصفية داخل Google Play Services تشير إلى «ميزة نسخ احتياطي محلي جديدة» للملفات. لم تذكر جوجل موعدًا لإطلاقها، ولا ما إذا كانت ستصل إلى كل هواتف أندرويد أم ستُحصر مبدئيًا في هواتف بيكسل أو أجهزة بشركاء محددين.

مع ذلك، يتوقع مراقبون أن تكشف جوجل المزيد عن هذه الإمكانات خلال فعالياتها المطورة مثل Google I/O، حيث بات واضحًا أن الشركة تريد تعزيز قصة النسخ الاحتياطي في أندرويد، سواء عبر تحسين واجهة إعدادات Backup أو إضافة خيارات هجينة تجمع بين السحابة والتخزين المحلي، بحيث يشعر المستخدم أخيرًا أن بياناته «مؤمنة» فعلًا ضد ضياع الهاتف أو تعطل الذاكرة في أي وقت.